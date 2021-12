"Há um processo de criminalização contra o PT", diz Lula

Entre gritos pontuais de "volta, Lula", o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta, 12, no 5° Congresso Nacional do PT, aqueles que "criminalizam" o partido e a sua figura.

Sem comentar reportagem que revelou ação do Itamaraty para evitar que documentos que envolvam o ex-presidente com a Odebrecht venham a público, Lula comparou o envolvimento do partido em denúncias de corrupção à construção de um discurso nazista e fascista.

"O partido precisa entender que criaram um processo de criminalização contra ele (PT). É importante que a gente saiba como funciona: É só assistir um filme. Como surgiu o nazismo ou o fascismo? A gente sabe como isso começa. E começa exatamente tentando desacreditar pessoas, tentando levantar coisas sobre as pessoas até que elas fiquem desacreditadas", criticou o ex-presidente.

Apelo por doações

O ex-presidente Lula afirmou ontem que os militantes petistas têm obrigação de dar dinheiro ao partido e evitou falar com a imprensa, um dia após a CPI da Petrobras aprovar a convocação do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto.

"O verdadeiro militante tem a obrigação de dar uma pequena contribuição", disse o ex-presidente, ao participar do lançamento de uma campanha de arrecadação pelo PT, no segundo dia do 5º Congresso Nacional do partido, em Salvador. Ao pedir a contribuição financeira, Lula disse que o PT depende da sua militância, já que as doações não viriam "de nenhum tucano ou de jornalistas, que ganham pouco e estão sendo mandados embora".



No dia anterior, Lula já havia feito referência a jornalistas, no discurso de abertura do congresso, ao comentar, em tom de comemoração e para aplausos da plateia, que o "setor que mais desemprega hoje no Brasil é a imprensa". Ontem, o petista voltou a afirmar que há uma "tentativa muito bem planejada de criminalizar o PT" e disse que o objetivo seria atingi-lo pessoalmente.

adblock ativo