Gustavo Ferraz é exonerado do comando da Codesal após prisão

Gustavo Ferraz foi exonerado do cargo de coordenador-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal) após ser preso pela Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira, 8. A informação foi divulgada pela assessoria da Prefeitura de Salvador.

"A Prefeitura de Salvador não compactua com nenhum ato ilícito e qualquer servidor municipal envolvido em questões dessa natureza terá que responder na justiça", disse o órgão municipal em nota.

Prisão

Ferraz foi detido durante a quarta fase da Operação Cui Bono, que também deteve o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB). A ação acontece após a apreensão de R$ 51 milhões em um apartamento supostamente ligado ao político baiano.

De acordo com a decisão do juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito federal, foram encontradas digitais de Gustavo Ferraz, além de Geddel, no dinheiro encontrado no apartamento.

A suspeita é que ele, que já foi assessor do peemedebista, foi responsável por buscar em 2012 valores ilícitos enviados para por um emissário do ex-deputado Eduado Cunha (PMDB).

A operação apura fraude na Caixa Econômica Federal no período em que Geddel foi vice-presidente de Pessoas Jurídicas do banco entre 2011 e 2013.

