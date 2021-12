Gushiken será homenageado em encontro do PT

O ex-ministro Luiz Gushiken, que morreu nesta sexta-feira, 13, será homenageado neste sábado, 14, no Grande Encontro da Região Metropolitana 2013, realizado na quadra dos bancários, em São Paulo. A presença do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva está confirmada. Também está prevista a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, da ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, além de dirigentes do Partido dos Trabalhadores.

O ex-ministro Luiz Gushiken morreu ontem em São Paulo aos 63 anos, em decorrência de um câncer contra o qual lutava há 12 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central. O velório está realizado hoje desde as 7 horas, no Cemitério do Redentor, na avenida Dr. Arnaldo, em São Paulo. O sepultamento está marcado para as 16h no mesmo local.

adblock ativo