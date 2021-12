Gurgel admite que ficou frustrado com embargos no mensalão

Responsável pela peça de acusação dos envolvidos no mensalão petista, o ex-procurador Geral da República Roberto Gurgel se disse "frustrado" com o novo julgamento da Ação Penal 470 devido aos embargos infringentes que resultou na absolvição dos réus do crime de formação de quadrilha.



"Foi um retrocesso grande", declarou na noite de ontem, em Salvador, pouco antes de participar do XII Congresso do Ministério Público do Estado da Bahia.



Gurgel contou que as pessoas lhe abordam na rua para lamentar que o trabalho da Procuradoria não deu o resultado que gostaria. "Mas o Ministério Público cumpriu o seu papel. O que cabia fazer ao MP fazer foi feito. Mas a despeito da questão da (absolvição do crime de) quadrilha, é um marco histórico no sistema de Justiça brasileira. Pela primeira vez tivemos demonstração concreta de que, no Brasil, o sistema de Justiça alcança todas as pessoas".



Para Gurgel, o fato de a mídia não ter se preocupado tanto com o julgamento dos embargos pode ter facilitado o acatamento pelo Supremo Tribunal Federal. "As longas sessões do STF, no segundo semestre de 2012, foi acompanhado de forma inédita por toda a sociedade brasileira, que ficou vigilante com o resultado e isso faz uma grande diferença. Talvez tenha faltado essa mesma mobilização por ocasião do julgamento da admissão dos embargos infringentes. Isso porque o Supremo, ao admitir os embargos escancara a porta para que a causa seja novamente julgada pelo mesmo órgão".



Punição para elite



O ex-procurador admitiu que o julgamento do mensalão petista equivaleu a atravessar um "mar muito agitado, com muitas ondas grandes". A razão disse, para ele é que a cultura brasileira não está habituada a responsabilizar, sobretudo penalmente, pessoas que estão fora daqueles estratos mais desfavorecidos da sociedade, os que estão na elite do poder econômico e político. Isso choca. A reação que houve em relação a mim e ao Ministério Público expressa essa surpresa, essa perplexidade de se dizer, 'peraí, mas agora isso pode acontecer, a coisa mudou?' E acho que mudou, apesar dos pesares, representou um grande avanço". Alvo preferencial dos petistas, Gurgel reafirmou que votou na presidente Dilma Rousseff na última eleição presidencial e no pleito desse ano ainda está "refletindo".



Mensalão tucano



Sobre o mensalão mineiro, disse que o STF já vinha rejeitando "esse tipo de manobra" (adotada pelo ex-deputado tucano Eduardo Azevedo, que renunciou ao mandato para que o processo saísse do Supremo e voltasse para a primeira instância).



Lembrou que o processo penal brasileiro é "extremamente complicado, levar uma causa a julgamento é algo que demora muito".



Disse que no caso do mensalão tucano, a ação estava pronta para ser julgada. "Seria julgada em pouco tempo. Descendo os autos para o primeiro grau, em Minas Gerais, provavelmente teremos uma demora significativa com risco de pelo menos alguns crimes prescreverem".



Segundo o ex-procurador da República "é de se lamentar" que o STF não tenha julgado esse ação.



Gurgel acredita que pode haver uma depuração na política esse ano, pois será a primeira eleição com "plena aplicação da Lei da Ficha Limpa". O ex-procurador espera que, com o reforço da Lei da Corrupção, que já está em vigor, "tenhamos cada vez mais eleições mais limpas e livres desses vícios que ainda as contaminam".

