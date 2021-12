Guedes reuniu-se com Moro pela manhã

O Ministério da Economia informou na tarde desta segunda-feira, 5, somente cinco horas após o encontro, que o ministro Paulo Guedes recebeu pela manhã o ministro da Justiça, Sergio Moro. A reunião, ocorrida às 9h30 na sede da Economia, não constava mais cedo na agenda de nenhum dos dois ministros.

A pasta só confirmou a reunião após ter sido questionada por jornalistas. De acordo com o ministério, o tema do encontro foi "economia da inclusão".

Ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter dado "carta branca" para que Guedes faça mudanças no comando do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que na primeira metade do ano esteve subordinado a Moro. Bolsonaro lembrou que a ideia original do governo era manter o órgão no Ministério da Justiça, mas o Congresso devolveu o Coaf para a estrutura da Economia.

"Dei carta branca a todos os ministros para indicarem as pessoas, e eu tenho o poder de veto. Na MP da reestruturação dos ministérios, (o Coaf) estava com a Justiça. Quando vai para a Economia, Paulo Guedes que define. Se ele quiser mudar, mude sem problema", respondeu o presidente a jornalistas ontem, ao deixar o Palácio do Alvorada para participar de um culto evangélico em Brasília.

adblock ativo