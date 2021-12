"Guardiões do Crivella" são exonerados da prefeitura do Rio de Janeiro

Flagrados durante o ano passado impedindo o trabalho da imprensa próximo de hospitais públicos do Rio de Janeiro, os chamados "Guardiões do Crivella" foram exonerados da gestão municipal, informou nesta segunda-feira, 4, o novo secretário de Integridade Pública, Marcelo Calero.

Com cargos na prefeitura, vários integrantes do grupo também costumavam constranger familiares de pacientes internados. "A primeira coisa que me surpreendeu é que esses servidores, 80% deles, dessas pessoas que estavam dedicadas a achacar a imprensa e as pessoas que buscavam atendimento na área de saúde, elas ainda estavam nomeadas. Nós exoneramos essas pessoas - um ato do prefeito as exonerou no primeiro dia do mandato da nova gestão, 1º de janeiro", declarou Calero, em entrevista à Globobews.

De acordo com o secretário, além da manutenção dos servidores na gestão Crivella, "surpreendentemente" não havia qualquer investigação iniciada pela prefeitura para apurar o caso, o que será feito pela gestão do prefeito Eduardo Paes.

Ao comentar metas estabelecidas para os 100 primeiros dias da pasta, Calero disse que o novo prefeito pediu a criação de um mecanismo para assegurar a proteção de servidores que queiram denunciar problemas na gestão municipal.

