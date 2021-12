Grupos pró-Lula lotam estação do metrô à espera do ex-presidente

Militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e grupos ligados a movimentos sociais aguardam desde o início da tarde desta quinta-feira, 17, a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na estação do metrô de Pituaçu, em Salvador, que começa na Bahia caravana pelo Nordeste.

O evento dá o start extraoficial da campanha de 2018. Além da capital, Lula ainda visitará São Francisco do Conde, Cruz das Almas e Feira de Santana. Até o dia 5 de setembro, a caravana do ex-presidente passará por mais oito estados do NE.

Além dos pró-Lula, também estão presentes no local o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e secretários estaduais.

Lula embarcará na estação de metrô de Pituaçu rumo ao Campo da Pólvora, e, de lá, seguirá nos fundos de uma caminhonete até a Arena Fonte Nova, onde fará um discurso. O ato será aberto ao público.

