Grupos pró e contra impeachment prometem manifestações

Movimentos pró e contra o impeachment farão manifestações em Salvador, nesta quarta-feira, 11, dia em que será votado pelo plenário do Senado o relatório que recomenda a admissibilidade de afastamento da presidente Dilma Rousseff.

De acordo com Cezar Leite, do Vem Pra Rua (VPR), favorável ao impeachment, a concentração está marcada para as 17h, no Farol da Barra. "Por ser um dia de trabalho, sabemos que as pessoas chegarão um pouco mais tarde, mas teremos estrutura suficiente para atendê-las".

Leite contou ainda que haverá um telão para acompanhar a votação no Senado. Ele informou ainda que o Movimento Brasil Livre também participará do evento.

Já o presidente do PT-BA informou que a Frente Brasil Popular também está organizando uma manifestação na capital baiana. "Eles estão organizando uma ação e nós estaremos ativos na Assembleia Legislativa".

A reportagem de A TARDE tentou contato com a Frente Brasil Popular e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) para obter informações sobre o possível manifesto, mas não obteve êxito.

