Grupos de apoio a Lula e Moro duelam no Twitter

O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o juiz federal Sergio Moro fomentou um confronto entre seguidores dos dois no Twitter. Nesse duelo, os apoiadores do magistrado estão levando a melhor e colocaram a hashtag #MoroOrgulhoBrasileiro no Trending Topics da rede social no Brasil desde as 10 horas.

Antes o topo da lista era ocupado pela hashtag #LulaEuConfio, que perdeu espaço no momento, deixando de aparecer entre os 10 assuntos mais citados no Twitter Brasil por volta das 11 horas. Contudo, por volta de 13 horas, o grupo que apoia o petista passou a usar outra hashtag #MoroPersegueLula.

A tendência é que os "twittaços" continuem durante essa tarde, quando ocorre o depoimento em Curitiba.

Mensagens de boas-vindas para Lula em Curitiba: os curitibanos sabem recepcionar alguém com a ficha de Lula #MoroOrgulhoBrasileiro pic.twitter.com/JwuGoH0Vqu — O Antagonista (@o_antagonista) 10 de maio de 2017

Mensagens de boas-vindas para Lula em Curitiba: os curitibanos sabem recepcionar alguém com a ficha de Lula #MoroOrgulhoBrasileiro pic.twitter.com/JwuGoH0Vqu — O Antagonista (@o_antagonista) 10 de maio de 2017

Tds unidos contra impunidade e corrupção já deu as mentiras e roubalheira começa hj #MoroOrgulhoBrasileiro Brasil melhor @VemPLutaBrasil pic.twitter.com/Fjsjf7kgu8 — Rita Guimarães VPLB (@RitaGuimares6) 10 de maio de 2017

adblock ativo