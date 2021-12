Grupos brigam na Assembleia pelo poder em Campo Formoso

A situação política de Campo Formoso, onde os grupos políticos do deputado Adolfo Menezes (PSD) e Elmar Nascimento (PR) disputam a prefeitura, provocou lavagem de roupa suja na sessão dessa segunda da Assembleia.

O presidente da Casa, deputado Marcelo Nilo (PDT) não gostou de ser acusado pelo deputado Elmar de praticar "'tráfico de influência"” e apoiar "“prefeito corrupto"” pelo fato de se fazer presente ao Tribunal Regional Eleitoral toda vez que se julga etapas do processo que envolve a anulação das eleições de prefeito de Campo Formoso e a cassação da chapa encabeçada por Menezes.

Licitação - Nilo, aliado de Menezes, se disse surpreso com as declarações de Elmar a quem chamou de “ingrato” pelo fato de já o ter defendido no passado. "“Lembro que Vossa Excelência disse que nunca ficaria contra mim"”, declarou Nilo contando que a frase foi dita depois dele ter evitado que Elmar perdesse o mandato devido a uma problema na contagem de votos em eleição passada.

"“Sempre estive ao lado de todo os deputados que tiveram problemas com a Justiça"”, continuou Nilo para justificar seu interesse em acompanhar o julgamento do caso de Campo Formoso, inclusive pelo fato de haver o risco de o deputado Adolfo Menezes (que venceu a eleição e não assumiu o posto de prefeito para não ser cassado), se for condenado por prática de abuso de poder econômico, ficar inelegível por oito anos pela Lei da Ficha Limpa. Marcelo Nilo garantiu não ter conversado com nenhum juiz ou desembargador sobre o caso de Campo Formoso, mas expressou ser “injusta” uma eventual cassação de Menezes “por ter dado entrevistas em rádios de TVs”.

adblock ativo