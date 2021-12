Grupos anti e pró governo entram em conflito no Canela

Em clima de tensão, manifestantes pró e antigoverno realizaram atos em Salvador nesta quinta-feira, 17. Com um discurso em defesa do juiz Sérgio Moro, da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal, pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e a prisão do ex-presidente Lula, os antigovernistas realizaram um protesto em frente à sede da PF, no Comércio, e seguiram para a Barra.

Já os que defendem o governo Dilma realizaram uma vigília na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no Canela, carregando o lema de defesa da democracia e contra o que chamam de "evidente clima de golpe no Brasil".

Na Reitoria, houve confusão entre grupos que defendem e os que são contra o governo. Pessoas que participavam da vigília em defesa do governo pediram que o outro grupo que foi à reitoria se retirasse, mas houve recusa. Na discussão, um dos antigovernistas agrediu com um soco um manifestante que estava no local em apoio à presidente Dilma e a Lula.

Agradecimento

No Comércio, delegados da PF na Bahia saíram do prédio e agradeceram aos manifestantes o apoio dado à instituição. Cerca de 20 pessoas participaram do ato na sede da PF. Na Barra, foram cerca de 250 manifestantes, segundo os organizadores. Estudantes, representantes de movimentos sociais, professores da Ufba, sindicalistas e militantes se reuniram em vigília na Reitoria. A vereadora Aladilce Souza (PC do B) participou da ação.

Militantes pró governo se reuniram em frente à Reitora da Ufba, no Canela (Foto: Luan Santos | Ag. A TARDE)

adblock ativo