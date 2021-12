Grupo realiza protesto musical contra Michel Temer no Rio

Um grupo de músicos de várias orquestras realiza um protesto contra o presidente interino Michel Temer, em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O político está hospedado no hotel para a abertura da Olimpíada do Rio, que ocorre na noite desta sexta-feira, 5.

Segundo a Polícia Militar, cerca de cinco mil pessoas participam da manifestação. No vídeo, Carmina Burana ao dom de "Fora Temer".

