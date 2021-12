Grupo protesta e pede impeachment de Dilma em Salvador

Um grupo de 500 pessoas pró-impeachment protestaram neste domingo, 13, na Barra. Vestidos de verde e amarelo e com faixas, cartazes e bandeira do Brasil, eles gritaram palavras de ordem contra o governo da presidente Dilma Rousseff. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participou do ato.

O deputado federal e presidente estadual do DEM, José Carlos Aleluia, o deputado estadual Heraldo Rocha (DEM) e o verador Eraldo Tinoco (DEM) estiveram presentes. O presidente do PMDB na Bahia, Geddel Vieira Lima, e o prefeito ACM Neto (DEM) não participaram do protesto.

Durante a manifestação, que acabou por volta de 13 horas, foram ressaltados os nomes dos parlamentares que são a favor do impeachment.

O protesto em Salvador foi organizado pelos movimentos "Vem pra rua", "Ordem dos médicos do Brasil", "Nas ruas" e "Brasil livre".

Cerca de 261 policiais militares acompanharam o movimento. De acordo com a PM, não houve registro de confronto ou atos violentos durante a manifestação.

Além da capital baiana, o ato também acontece em outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Recife, além de Brasília.

