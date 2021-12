Grupo protesta contra governo na sede da PF

Integrantes de movimentos antigovernistas realizam um ato em prol da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Juiz Sérgio Moro, que estão à frente das investigações da operação Lava Jato. O ato é realizado na sede da Polícia Federal, no Comércio, na tarde desta quinta-feira, 17.

Eles pedem a saída imediata da presidente Dilma Rousseff (PT) do Planalto e a prisão do ex-presidente Lula, que tomou posse hoje como ministro da Casa Civil. O grupo carrega bandeiras do Brasil, cartazes e faixas em apoio a Moro, MPF e PF.

Delegados da PF na Bahia saíram do prédio e agradeceram aos manifestantes o apoio dado à instituição. "Nossa bandeira é a autonomia da Polícia Federal, somos apartidários. Nesse momento que somos alvo de muita especulação, precisamos do apoio popular", disse o delegado Rony José Silva, presidente da ADPF-Bahia.

"Vamos continuar na rua até esse governo corrupto cair. Se não respeitam a constituição, o MPF, a PF, vão respeitar quem? Não vamos permitir uma ditadura vermelha no Brasil. O Brasil não vai ser uma nova Venezuela", afirmou médico César Leite, membro do Movimento Vem Pra Rua na Bahia.

O grupo seguirá para a Barra, onde a manifestação em prol do impeachment vai continuar, como está ocorrendo em diversas cidades do Brasil.

Alguns motoristas que passaram na avenida Oscar Pontes, onde está localizada a sede da PF, defendiam a manifestação. Outros, se posicionaram contra o protesto, gritando palavras de apoio à presidente Dilma e ao ministro Lula. A estes, um dos manifestantes respondeu: "vai, comedor de mortadela".

