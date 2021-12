Grupo protesta contra Doria em frente à Câmara de Salvador

Um grupo de manifestantes protestou contra o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), na noite desta segunda-feira, 7, em frente à Câmara de Vereadores de Salvador, no Centro da cidade. O tucano recebeu na capital baiana o título de cidadão soteropolitano.

Com faixas, cartazes e gritos de ordem, os manifestantes ligados à Central Única de Trabalhadores (CUT), Esquerda Unida e algumas centrais sindicais se reuniram no local com apoio de um carro de som.

À tarde, o prefeito de São Paulo discursou na Casa do Comércio, situada na Av. Tancredo Neves, e disparou contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamando-o de "mentiroso sem vergonha" e afirmou que ele "nunca trabalhou e vive de favores de amigos".

Dória também fez duras críticas à esquerda: "Os companheiros perderam a mamata, a boquinha". afirmou. Como defesa, ele citou o pai, que era deputado federal baiano cassado pela ditadura. Após a palestra, o prefeito de São Paulo seguiu para a Câmara de Salvador.

Da Redação

