Grupo ocupa Secretaria do Patrimônio da União em Salvador

Manifestantes mantêm ocupação no prédio da Secretaria do Patrimônio da União, no Comércio, desde esta terça-feira, 31. O grupo pede a saída do presidente interino Michel Temer (PMDB) e exige a continuação de programas sociais como o Minha Casa Minha Vida.

"A ocupação é uma reação dos movimentos sociais que lutam pela moradia, no sentido das decisões tomadas por esse governo que consideramos como golpista e que reduz e quase que extingue o programa Minha Casa, Minha Vida", disse a deputada estadual Maria Del Carmen (PT), que acompanha e apoia o movimento.

Marli Carrara, representante da União Nacional por Moradia Popular, explica que a ocupação faz parte da semana "Ocupa Salvador", que prevê outros atos nos próximos dias. "Vamos ocupar prédios públicos federais e privados em uma onda que vai se agigantar até a gente terminar com esse golpe. Esse governo, além de ser ilegítimo, uma das primeiras coisas que fez foi acabar com o subsídio para famílias de até R$ 1.800 e isso acaba com as famílias dos movimentos de moradias, principalmente no Nordeste", disse.

Protesto contra Temer

Desde que tomou posse da presidência do Brasil - após o afastamento de Dilma Rousseff - Temer tem sido alvo de diversas manifestações pelo país. Em Salvador, outros dois prédios de órgãos públicos já foram ocupados na cidade.

Na segunda-feira, foi ocupada a sede baiana do Ministério da Saúde, que também fica no centro da cidade de Salvador. O grupo, formado por profissionais, professores e estudantes de saúde, reclamou da declaração do ministro interino da saúde, o deputado Ricardo Barros, que sugeriu a revisão do tamanho do Sistema Único de Saúde (SUS), porque em algum momento, o país não conseguiria mais sustentá-lo.

No dia 17 de abril, estudantes e artistas ocuparam o imóvel do Ministério da Cultura, na capital baiana, que fica no Pelourinho. O protesto ocorreu pela decisão do presidente interino de acabar com a pasta, mas Temer voltou atrás após protestos.

Na Bahia, a passagem da Tocha Olímpica também foi marcada por diversos atos contra o peemedebista.

