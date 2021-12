O grupo do WhatsApp em que o vice-presidente Michel Temer postou supostamente "sem querer" um áudio de um discurso dele foi criado na véspera do envio do "pronunciamento". De acordo com a coluna Painel do jornal 'Folha de S. Paulo', a comunidade foi criada por Eliseu Padilha, operador de Temer.

Dezoito minutos depois do envio do áudio, um assessor de Temer pediu que o conteúdo fosse deletado. "Era apenas um exercício para um possível discurso", teria dito no grupo, segundo a coluna.

Apesar do vice alegar que o "vazamento" não foi proposital, Padilha estimulou pelo Twitter que o "pronunciamento" do vice fosse ouvido pelos internautas. "Suas palavras são esclarecedoras sobre o momento", escreveu.

No discurso, Temer fala como se o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) já tivesse sido aprovado no plenário da Câmara. Ele fala em um governo de união e diz que vai manter programas sociais.

Da Redação Grupo no WhatsApp foi criado na véspera de vice enviar áudio

adblock ativo