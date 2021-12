Grupo celebra 30 anos de retorno da democracia em ato

Organizado pelo núcleo baiano do Tortura Nunca Mais, o "Viva a democracia" será realizado nesta terça-feira, 17, às 14h30, no Forte do Barbalho. O evento comemora os 30 anos do fim da última ditadura militar, que ocorreu no dia 15 de março de 1985.

O Forte do Barbalho foi escolhido como local do "Viva a democracia" por ser considerado o principal centro de tortura do regime militar na Bahia. Integrante da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, o jornalista e ex-preso político Ivan Seixas fará uma palestra sobre o tema "Justiça de Transição, Memória".

O presidente do Grupo Tortura Nunca Mais na Bahia, sociólogo Joviniano Neto, assinalou que, ironicamente, quando o Brasil celebra 30 anos de regime democrático, segmentos conservadores participaram das manifestações de domingo contra o governo de Dilma Rousseff pedindo o retorno dos militares do poder.

"Nós estamos revelando o que ocorreu no regime militar justamente para os brasileiros não esquecerem e para que nunca mais ocorra ditadura no País", disse, explicando que leu algumas declarações de pessoas que participaram dos atos em São Paulo dizendo que a política na época da ditadura era "limpa".

"Parece que essas pessoas já esqueceram o que ocorreu. E quem defende os militares forma um dos três grupos que estão promovendo essa mobilização".

"Legalista"

O mais irônico, segundo Joviniano, é que um desses grupos de São Paulo se denomina "legalista", passando a ideia que defende a lei com a ideia justamente de burlar a lei.

"É como fizeram em 1964. Promoveram um golpe que chamaram de revolução para defender a democracia contra a corrupção e a subversão. O mote para mobilizar a população usando a corrupção é antigo no Brasil, é usado desde 1950. Todos os presidentes a partir de Getúlio Vargas, passando por Juscelino Kubitschek, Jango (João Goulart), Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) que podem ser identificados como de centro-esquerda ou desenvolvimentistas com alianças de classe e incorporação social, foram chamados de populistas e acusados de corrupção", declarou.

O sociólogo entende que as pessoas não sabem exatamente o que significa defender o Impeachment Já da presidente Dilma Rousseff. "Elas estão, teoricamente, psicologicamente acessíveis à ideia de um tipo de golpe", disse, explicando que, quando se pede o impedimento de um presidente por coisas que ele teria feito antes de assumir o cargo, "se está defendendo uma coisa ilegal".

Pela Constituição, só se pode pedir o impedimento do presidente por eventuais delitos cometidos no cargo. Nesse caso, se o mandatário for apeado do poder, assume o vice. No impedimento deste, o País é comandado pelo presidente da Câmara dos Deputados que convocará nova eleição presidencial.

Respeito às urnas

"Em 64, as pessoas saíram às ruas nas 'marchas com Deus pela democracia'. Por isso os militares disseram, na época, que saíram dos quartéis atendendo ao apelo das ruas, o que em parte era verdade. Você colocar 1 milhão nas ruas, como ocorreu no domingo é 'clamor das ruas', mas o eleitorado brasileiro é composto de mais de cem milhões de pessoas", declarou Joviniano, lembrando ser oportuno falarem democracia e de respeito ao resultado das urnas.

