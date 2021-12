Grito dos Excluídos tem protesto "Fora Temer"

Estudantes aproveitaram o Grito dos Excluídos, que tradicionalmente acontece durante o desfile do 7 de Setembro, para protestar contra o presidente Michel Temer (PMDB). Com cartazes de "Fora Temer", os manifestantes pedem a saída do peemedebista e convocação de eleições presidenciais.

O grupo considera o governo de Temer ilegítimo, já que assumiu a Presidência da República após o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Apesar da presença de alguns partidos políticos, o ato foi organizado por associações de estudantes secundaristas e universitários.

