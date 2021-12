Grandes centrais protestam em Salvador contra terceirização

Centrais sindicais, movimentos e partidos se manifestarão nesta sexta-feira, 1º, em Salvador, no feriado do Dia do Trabalhador, contra o projeto que regulamenta a terceirização, porém com posições divergentes em relação ao governo Dilma.

Com o discurso de que aproveitará o ato para fazer uma "defesa da democracia e da Petrobras", o primeiro grupo, formado por centrais sindicais, se posiciona ao lado da presidente Dilma Rousseff.

O segundo grupo, que se define como "mais à esquerda", é formado por movimentos sociais, centrais sindicais menores e integrantes de partidos políticos como PSOL e PSTU. Eles defendem um afastamento das centrais sindicais em relação ao governo e enxergam a Central Única dos Trabalhadores (CUT), por exemplo, como governista.

Shows no Terreiro

O ato da CUT, CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), UGT (União Geral dos Trabalhadores) e Nova Central acontece a partir de 12h, no Terreiro de Jesus, segundo o presidente da CUT na Bahia, Cedro Silva. Haverá shows de Adelmário Coelho, Kart Love, Fora da Mídia, Samba Violeta e Só Nós do Pagode. Às 18h, ocorrerá um ato político.

Cedro diz que 10 mil pessoas são esperadas e afirma que, no total, as centrais gastaram R$ 150 mil para o evento. "A pauta é a defesa da Petrobras, da democracia, a luta pelas reformas do país e mais direitos para a classe trabalhadora", afirmou o dirigente sindical.

De acordo com Cedro, a democracia do país "está ameaçada". "Quando se pede impeachment, o processo eleitoral não está sendo respeitado", diz.

Sobre os custos com os shows, o presidente da CUT-BA diz que foi feito um "rateio". "A vida é dura para a gente. Damos uma entrada, depois de 30 dias pagamos outra parte...", afirmou.

Procurado, o cantor Adelmário Coelho disse que não sabia quanto era o cachê do seu show. "Isso aí é com o meu empresário. Minha área é cantar", afirmou o artista, que se define como um "operário da música" e apoiou Rui Costa na última eleição, "como amigo".

A produção do cantor, por sua vez, disse que há uma tabela de cachês e que não faz parte da política do grupo divulgar os valores. Por um show em junho do ano passado, a prefeitura de Santo Antônio de Jesus pagou a Adelmário R$ 135 mil.

Chapa-branca

O presidente do PSOL na Bahia, Marcos Mendes, disse que a terceirização deveria promover a união das correntes de esquerdas. "Apesar de entender que a CUT é uma central chapa-branca, neste momento o interessante é se unir. O problema é que a CUT resolveu fazer festa e defesa do governo", declarou. O ato do grupo "mais à esquerda" acontece às 10h, na Praça Thomé de Souza, no Centro.

adblock ativo