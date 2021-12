Governo vence batalha dos royalties por 41 a 7

Um mês depois de sofrer sua maior derrota na Assembleia Legislativa, o governo do Estado garantiu quorum, na noite de quinta-feira, 20, para aprovar em primeiro turno, e com três votos a mais do que o necessário, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pretende antecipar R$ 1,6 bilhão dos recursos do petróleo para dívidas da Previdência.

A oposição fez obstrução cerrada e líderes até entraram com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça da Bahia, por volta das 18 horas, questionando a legalidade da tramitação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Mas a matéria acabou sendo aprovada uma hora depois por 41 deputados da base contra sete da oposição. Se aprovada em segundo turno, em 11 de março, a PEC vai permitir reforçar o Fundo de Previdência da Bahia (Fundeb) que, segundo o governo, era de R$ 370 milhões em 2006, mas que hoje exige um aporte anual de R$ 2,3 bilhões.

Mobilização

A aprovação da PEC mobilizou governistas durante todo o dia de ontem. A ordem era evitar surpresas como aconteceu em janeiro, porque apenas 37 deputados votaram a favor do projeto, quando eram necessários 38 votos. O governador Jaques Wagner (PT), que na segunda-feira convocou sua bancada em um café da manhã para pedir o “empenho” de todos para a aprovação da matéria, disparou vários telefonemas para aliados da base.

O líder do governo, deputado Zé Neto (PT), também marcou cerrado sobre seus liderados para assegurar número necessário em plenário na hora da votação. Ao final da votação, o petista comemorou. "“A oposição está esperneando, mas o Regimento foi cumprido. Votamos a prioridade na CCJ para acelerar os prazos de tramitação, e colocamos a matéria para votação"”, informou Neto.

Pontos polêmicos

A bancada da oposição, no entanto, diz que houve vícios flagrantes na tramitação da PEC na CCJ e desrespeito ao Regimento da Casa. Segundo o vice-líder, deputado Carlos Gaban (DEM), três pontos foram desconsiderados.“ "O parecer do relator foi publicado quando ainda corria o prazo de apresentação de emendas; o presidente da comissão, para antecipar a votação da matéria, inverteu a pauta de tramitação, quando deveria submeter ao membros da comissão e, além disso, interrompeu a reunião da CCJ, porque se chocaria com a sessão ordinária em plenário, e a retomou mais tarde, quando esse tipo de manobra não seria possível"”, disse Gaban.

“Essa prerrogativa só pode ser exercida em plenário por decisão do presidente da Casa ou de quem estiver presidindo a sessão”, afirma. A expectativa do parlamentar é que a Justiça conceda liminar interrompendo o processo de apreciação da PEC.

adblock ativo