Governo vai reunir base para discutir Orçamento

O governador Rui Costa (PT) reuniu-se na noite desta terça-feira, 12, com o presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel (PSD), para discutir a votação do Orçamento de 2018 e a possibilidade de pagamento de parte das emendas impositivas aos deputados ainda este ano, uma vez que a promessa feita era de que fossem quitadas em boa parte até junho. Preocupado com a situação financeira do estado em um ano eleitoral no qual será candidato à reeleição, Rui vai se reunir com a base na segunda-feira, 18, às 15h, quando deve explanar, nas palavras de um deputado "a real situação para o estado em 2018".

Embora não exista uma relação de causalidade direta entre o não-pagamento de emendas e a votação do Orçamento, a insatisfação da base de apoio de Rui pode levar ao atraso na votação da peça de 2018, impedindo quórum suficiente para votar projetos que estão em pauta e estendendo a aprovação da lei orçamentária para janeiro – justamente em um ano eleitoral no qual o prazo é mais curto para que o governador ordene início de obras e investimentos e faça inaugurações.

A resposta sobre as emendas deve ser dada já nesta sexta-feira, por intermédio de Coronel, o principal fiador da promessa de Rui sobre as emendas aos deputados. Cada emenda impositiva anual no valor médio de R$ 1,2 mil está sendo paga em conta-gotas com equipamentos como ambulância e retroescavadeiras. A oposição afirma que poucos dos 21 deputados da bancada chegaram a receber algo. A base também reclama: “Sem equipamentos para os municípios, como fazer política e pedir votos ano que vem?”, diz um deputado da base que prefere o anonimato.

Falta de quórum

Na sessão plenária desta terça da Alba, que durou menos de uma hora e para a qual estava prevista a votação do primeiro turno do Orçamento no plenário conjuntamente nas comissões, o líder do governo, deputado Zé Neto (PT), pediu verificação de quórum em um momento em que boa parte dos governistas não estavam em Plenário, e saiu. A sessão caiu, governistas foram embora e os deputados da oposição ficaram por algum tempo no Plenário conversando com Ângelo Coronel, pouco antes dele sair para encontrar-se com Rui.

Para a reportagem, Zé Neto disse que “não há nada errado com a base” e que o 1º turno do Orçamento deve ser votado na próxima semana. Ele disse que a sessão caiu pois “não chegaram (Poderes) a um acordo” sobre o Orçamento, que ainda não estaria “redondo”.

O líder da oposição, Leur Lomanto Jr. (PMDB) deixou claro que não haverá acordo para agilizar a votação do Orçamento, que deve seguir seu trâmite normal. “A oposição não tem obrigação de dar quórum”. Leur disse, ainda, que a oposição não irá condicionar a votação do Orçamento com a promessa de pagamento de emendas, “já que o governador promete e não cumpre”.

adblock ativo