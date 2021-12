Governo tenta garantir foro privilegiado para Pazuello após saída de ministério da Saúde

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estuda manter o foro privilegiado de Eduardo Pazuello, que está de saída do Ministério da Saúde. General do Exército na ativa, o ministro está desgastado junto aos militares da ativa, que veem sua atuação à frente da Saúde como um desastre para a imagem da força.

Além disso, ele é alvo de inquérito no STF que apura sua responsabilidade na condução na pandemia. Se perder o foro privilegiado, fora do ministério, o inquérito deve descer para a primeira instância.

Pazuello ainda não foi exonerado da pasta, mesmo com a indicação consolidada de Marcelo Queiroga para chefiar o ministério, mas ainda precisa tomar posse. O impasse tem gerado críticas entre governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e também secretários de saúde dos Estados.

Diante desses cenários, o Planalto discute uma saída que garanta a manutenção do foro privilegiado a Pazuello. Entre as ideias cogitadas, está elevar a Secretaria de Assuntos Estratégicos ao status de ministério. Ocorre que quem ocupa a vaga hoje é o Almirante Rocha, que resiste à ideia, apoiada por militares do governo.

Outra ideia em discussão é a criação do ministério extraordinário da Amazônia – o que esvaziaria também poderes do vice-presidente, Hamilton Mourão, com quem Bolsonaro tem uma péssima relação. Mourão, hoje, comanda o Conselho Nacional da Amazônia.

O impasse ainda não tem solução. Enquanto isso, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já enfrenta críticas sobre suas primeiras iniciativas – inclusive dentro do governo. Segundo avaliação colhida pelo jornal Folha de S. Paulo, por um auxiliar próximo do presidente, o ministro tem “falado muito e mostrado pouco”.

