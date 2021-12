Governo sinaliza com reajuste para cobrir a inflação

Após a primeira reunião com representantes do funcionalismo público estadual, o governo sinalizou um reajuste geral em percentuais equivalentes à inflação de 2014, de 6,41%.

No encontro ocorrido na terça-feira, 25, o secretário de Relações Institucionais, Josias Gomes, afirmou que o governo precisa "agir com responsabilidade" diante de um ano "muito atípico". "Evidenciamos a dificuldade financeira que será enfrentada pelos governos em geral. Eles (servidores) entendem isso", disse Josias.

Conforme o secretário, haverá também reuniões setoriais, para discutir possíveis reajustes em relação a cada categoria. Foram definidos ainda alguns pontos, como o pagamento do piso nacional salarial dos professores - atualmente de R$ 1.917,78 - e a garantia de que o menor vencimento básico não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.

De acordo com a presidente da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia, Marinalva Nunes, um grupo de 34 mil servidores (dos 237 mil servidores) do Estado está com o salário-piso abaixo do mínimo nacional, após o aumento ocorrido em janeiro, para R$ 788.

Segundo Marinalva, tais servidores terão que receber um reajuste de 2,43%, além do aumento pela inflação. "Sobre o pagamento da URV, o secretário disse que fica na dependência da Justiça", disse a sindicalista.

Progressão

Josias declarou também que haverá continuidade dos processos de promoção e progressão das diversas carreiras. "É tão importante quanto o aumento, um estímulo para servidor. Não adianta reajuste bom agora e nos anos seguintes ter problema, como está ocorrendo no Paraná", afirmou o secretário.

Conforme a pauta apresentada pelos 10 representantes do funcionalismo que participaram da reunião, a reivindicação é por um reajuste linear, retroativo em janeiro. "O governo tem repassado nos últimos anos a inflação em duas parcelas", lembrou Marinalva.

A dirigente sindical disse também que solicitou uma audiência para tratar de funcionários de órgãos extintos pelo governo estadual na reforma administrativa, como o Derba.

Sobre a reunião de na terça, os representantes do governo e da Fetrab adotaram um tom otimista em relação ao avanço das negociações. "O movimento sindical está muito amadurecido", afirmou Josias. "Acho que fecharemos isso rápido. Estou muito animada", declarou Marinalva.

Ainda não há uma data para novo encontro entre as partes.

adblock ativo