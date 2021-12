Governo quer garantir relações "harmoniosas" com o Congresso

Após a reunião da presidente Dilma Roussef com a coordenação política - formada por alguns ministros e conselheiros - na manhã desta segunda-feira, 20, o ministro da AViação Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o Executivo quer garantir relações "harmoniosas" com o Legislativo.

A declaração foi feita após ele ser questionado sobre o rompimento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com o governo.

"Nós, do Executivo, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, e o Legislativo também, para que as relações sejam harmoniosas. Agora, isso não significa concordância em 100% daquilo que for objeto de discussão", disse Padilha, durante entrevista coletiva com os ministros Nelson Barbosa (Planejamento) e Jaques Wagner (Defesa).

Na sexta-feira, 17, Padilha havia afirmado, em nota, que o rompimento de Cunha se tratava de um posicionamento pessoal.

A reunião desta segunda foi a primeira após o anúncio do presidente da Câmara. Segundo o ministro, os participantes discutiram o balanço das medidas aprovadas pelo Congresso Nacional no primeiro semestre e a projeção do que será feito nos próximos meses.

adblock ativo