O governo já se prepara para enfrentar panelaço durante a exibição do programa do PT, na noite desta quinta-feira, 6, em rede nacional de rádio e TV. Tudo foi planejado para marcar o retorno da presidente Dilma Rousseff ao vídeo, desde o seu pronunciamento sob protestos em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas a avaliação no Planalto é a de que a prisão do ex-ministro José Dirceu na segunda-feira, na 17.ª fase da Operação Lava Jato, estragou a estratégia.

Dirigida pelo marqueteiro João Santana, a propaganda mostrará Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizendo que, apesar da crise, o Brasil está melhor que antes. Este será o mote do programa, que fará um contraponto ao governo do PSDB, mas não como na campanha eleitoral de 2014.

"A ideia não é acirrar os ânimos. Ao contrário, é chamar para a união, porque é preciso pensar no futuro do País, acima das disputas partidárias", disse ao jornal "O Estado de S. Paulo" um dirigente do PT.

Na expectativa do panelaço, militantes do PT de Brasília marcaram um ato público em defesa do governo na hora do programa, na Torre de TV, ponto turístico da capital federal.

Com dez minutos, o programa terá como âncora o ator José de Abreu. A estratégia do PT é bater na tecla de que as instituições estão funcionando, que o governo combate a corrupção e que o Brasil está preparado para voltar a crescer, com emprego e distribuição de renda.

Oposição



Nesta quinta, durante a exibição do programa do PT, o PSDB irá divulgar inserções, nas quais mostrará discursos da presidente Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral em 2014 e falará em "mentiras". Veja um dos vídeos já postados no site oficial do PSDB hoje:



Vera Rosa | Estadão Conteúdo e Redação Governo prevê panelaço durante programa do PT na TV

