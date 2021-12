Governo pode melhorar sem o PMDB, diz Rui Costa

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), não vê como grande preocupação a saída do PMDB da base da presidente Dilma Rousseff (PT) e até arriscou dizer, nesta terça-feira, 29, que o governo poderá melhorar sem o partido do vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB-SP).

"Passamos por algo parecido aqui (na Bahia) em 2009, quando o PMDB na mesma condição de vice do governo Jaques Wagner (PT) ficou naquela situação de vai sair, não vai. Quando saiu, o governo melhorou bastante. Espero que aconteça a mesma coisa", afirmou o governador.

Quem também minimizou o fato foi o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, que não vê o movimento do PMDB sendo seguido por outros partidos. "Não acredito em debandada. Vamos rearticular a base", disse o dirigente.

O petista, por outro lado, classificou como "estranho" o rompimento do PMDB e chamou de "golpe" a tentativa de tirar a presidente Dilma Rousseff do poder.

"Foi mais um lançamento de candidatura de Temer (à presidência) do que anúncio de saída da base. Foi uma manobra política para consagrar um golpe (impeachment), e tendo à frente alguém que já tem indícios de envolvimento em corrupção", afirmou Anunciação, referindo-se ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que é réu na Lava Jato.

Já o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), avalia que a saída do PMDB do governo reflete a perda de apoio popular que o partido de Dilma tem sofrido. Segundo Neto, "o povo está cansado do PT, e isso (rompimento do PMDB) enfraquece ainda mais as condições da presidente de governar".

