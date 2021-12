Governo pagou R$ 4,5 bi de despesas de anos anteriores, acusa oposição

A praticamente um ano e meio para as eleições gerais de 2018, a Assembleia Legislativa já respira clima de disputa eleitoral. Nesta terça-feira, 7, da tribuna do plenário da Casa, o deputado peemedebista, Hildécio Meireles, municiou-se com dados oficiais para bombardear o governo de Rui Costa (PT) que pagou dos cofres do estado, do início de seu mandato até agora, mais de R$ 4,5 bilhões de Despesas de Exercícios Anteriores (Deas), quase o mesmo valor empregado em investimentos decorrentes de operações de crédito no mesmo período.

Só em 2015, ano posterior ao das eleições, ficaram mais de R$ 1,6 bilhão para pagar do exercício anterior, 2014, o último dos oito anos do ex-governador Jaques Wagner (PT), hoje secretário de Desenvolvimento Econômico do estado. Em 2017, de janeiro até agora já foram R$ 941 milhões. As informações constam do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado (Fiplan).

O governo minimiza os valores e diz que “tem conseguido honrar seus compromissos graças ao rígido controle dos gastos públicos e ao grande esforço do fisco para a melhoria da arrecadação”.

Hildécio sugeriu prática de “pedalada fiscal” e pretende confrontar o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, no próximo dia 15, quando deve ir à Casa apresentar o último balanço quadrimestral de 2016.

“Eu estou chamando a atenção do parlamento, que tem a prerrogativa de fiscalizar o Executivo, sob pena de estarmos prevaricando”, disse Hildécio. A base de Rui manteve-se em silêncio.

Salto

As Deas são as despesas reconhecidas após o encerramento financeiro do exercício. Ou seja, o estado em tese as desconhece até que ‘apareçam’. Diferente dos Restos a Pagar que são empenhos reconhecidos e lançados no fechamento nas contas, mas que são pagos no exercício posterior.

O que abasteceu ainda mais a oposição, nesse caso, é que as Deas do estado, que vinham se mantendo num patamar entre R$ 400 e R$ 500 milhões entre 2009 até 2013, deram saltos na sequência. Em 2014 já somavam R$ 974 milhões em 2014, mais de R$ 1,6 bilhão em 2015 (ano posterior às eleições) e R$ 1,8 bilhão em 2016.

Sefaz responde

Em resposta à solicitação de A TARDE, a Secretaria da Fazenda (Sefaz), buscou minimizar o fato. Afirma que está embasada pelas leis de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e pela lei federal 4.320/1964. Ambas preveem situações em que despesas contraídas em um exercício podem ser pagada no ano seguinte. Ao contrário do que evidenciou a oposição com dados oficiais, a Sefaz afirma que o procedimento (Deas) não cresceu nem diminuiu significativamente no período “nem provocou nenhuma distorção na contabilidade do estado”.

“No caso da Bahia, cujo orçamento para 2015, 2016 e 2017 totaliza respectivamente R$ 39,09 bilhões, R$ 42,6 bilhões e R$ 44,4 bilhões, essas despesas, considerados os valores anuais, têm sido pouco representativas e restritas às situações e condições previstas na legislação”.

A Sefaz lembra, ainda, que despesas relativas a um exercício e pagas em outro são as realizadas em dezembro, cujas faturas não são apresentadas neste mês.

“Vale ressaltar que, além de fechar os exercícios de 2015 e 2016 em equilíbrio fiscal, a Bahia dispunha, ao encerrar cada um desses exercícios, de disponibilidade de caixa bruta mais que suficiente para arcar com toda despesa pendente, cumprindo rigorosamente a LRF. Essa disponibilidade foi de R$ 6,5 bilhões em 31 de dezembro de 2015, e na mesma data, em 2016, totalizou R$ 4,9 bilhões. Tudo publicado”.

