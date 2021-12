Governo nomeia interventor do sistema ferryboat

A TWB não administra mais o sistema ferryboat. Na manhã desta quinta-feira, 20, o Governo do Estado assumiu o comando das operações e publicou o Decreto nº 14.135/12 no Diário Oficial do Estado, que nomeia o diretor de pesquisas da Agerba, Bruno Amorim da Cruz, como interventor do sistema. De acordo com o documento, o objetivo é "restabelecer a adequada e eficiente prestação dos serviços, bem como assegurar o fiel cumprimento das normas contratuais e legais pertinentes, podendo ser adotadas todas as medidas necessárias a garantir a continuidade dos serviços".

Às 5h30, uma equipe da Agerba chegou ao terminal de São Joaquim e acompanhou a mudança com o apoio da Polícia Militar. De acordo com o diretor geral da Agerba, Eduardo Pessoa, a intervenção aconteceu de forma tranquila e cumpriu seu papel. Até às 8h45 desta quinta, nenhum representante da TWB compareceu ao terminal.

Representantes dos sindicatos dos marinheiros e dos profissionais de escritório ligados ao sistema estão reunidos com o interventor para decidir questões contratuais e de pessoal. Nesta manhã, três ferries estão em operação e a movimentação de pessoas que realizam a travessia segue tranquila.

Prazos - Em entrevista coletiva concedida à imprensa nesta manhã, o vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, Transportes e Comunicações (Seinfra), Otto Alencar, garantiu a permanência dos atuais funcionários da TWB e informou que o período de intervenção deve durar 180 dias. Durante a entrevista foi apresentado o interventor Bruno Amorim da Cruz, que terá 30 dias para comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as responsabilidades, além das propostas para a operação do sistema.

No próximo sábado, três embarcações serão retiradas de circulação para reparos emergenciais.

