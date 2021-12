Governo negocia acordo para Planserv

Para evitar obstrução durante a votação das mudanças no Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (Planserv), marcada para esta terça-feira, 20, o governo aceitará parcialmente duas das três emendas propostas pela oposição.

"Os acordos estão bem encaminhados", disse o líder do governo na Assembleia, deputado Zé Neto (PT). A oposição se reunirá na manhã desta terça para debater o assunto e há grandes chances de acordo.

Há duas semanas, os deputados oposicionistas realizaram uma obstrução histórica, o que fez a bancada governista na Assembleia precisar de quase 33 horas para votar três projetos de interesse para as finanças do Estado.

A tendência, porém, é que isso não se repita na votação desta terça. Mesmo que a oposição decida não votar de forma favorável ao projeto do Planserv, é pouco improvável que o grupo se organize para uma obstrução.

Emendas

Duas das três emendas propostas pela oposição para o projeto do Planserv serão acatadas pelo governo, mas não em sua integralidade. O texto final só deverá ficar pronto nesta terça.

Pelo acordo que é costurado, a diminuição da idade limite dos dependentes, de 35 para 24 anos - proposta no texto original - só valerá para quem ingressar no plano a partir de agora.

No caso dos agregados que já fizerem parte do Planserv, deverá ser mantido o limite de 35 anos, sem a necessidade de comprovar a ausência de renda. A contribuição do dependente, no entanto, será igual à do titular.

Outra emenda da oposição que será parcialmente aceita diz respeito ao limite de tempo para o servidor aderir ao Planserv. Pela proposta do governo, o servidor teria até cinco anos para fazer a opção pelo plano, depois que projeto fosse aprovado e virasse lei. A oposição queria que não houvesse limite de tempo para o servidor.

No texto final, os beneficiários que decidirem aderir ao Planserv cinco anos após a vigência da lei pagarão uma contribuição que vai levar em conta não só a sua faixa salarial, mas também a sua faixa etária. Será mantido o aumento da contribuição do cônjuge, passando de 40% para 50% do valor cobrado do titular.

"Não podemos deixar de considerar que a despesa de cônjuge é muito superior à contribuição que vem dele. A maioria dos planos tem percentual baseado na idade ou muito próximo do titular", disse a coordenadora-geral do Planserv, Cristina Cardoso.

Também será votado nesta terça, por acordo entre as bancadas, o projeto do programa Concilia Bahia, para empresas e contribuintes negociarem débitos relativos aos tributos estaduais, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Participação do estado

Conforme o projeto do Planserv, o valor colocado pelo governo no sistema será de 4% da folha mensal dos servidores contribuintes do plano.

Atualmente, o governo coloca até 5% e a base de cálculo é a folha de todos os servidores, contribuintes ou não do plano.

Ainda assim, o argumento do governo é de que não se trata de reduzir a sua participação no sistema. "A mudança é para dar maior previsibilidade à nossa receita", disse Cristina.

