Governo nega troca no comando da Caixa Econômica

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota, nesta quarta-feira, 29, em que diz serem "falsas as especulações de mudança na direção da Caixa Econômica Federal". Segundo a nota, "a diretoria é formada por técnicos íntegros e comprometidos com as diretrizes da CEF, com seus clientes e com os beneficiários de programas tão importantes para o Brasil como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida".

O programa Bolsa Família foi alvo de boatos de que seria extinto, o que levou milhares de pessoas às agências da Caixa em 12 Estados. Na segunda-feira, 27, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, admitiram que sabiam já no dia 20 que o banco havia antecipado a liberação de recursos do Bolsa Família. Hereda disse, em uma entrevista concedida após Dilma pedir que ele desse um esclarecimento público, que a primeira versão oficial se tratou de um "erro".

A Caixa nega, porém, que a liberação excepcional de recursos do Bolsa Família na véspera tenha motivado os boatos sobre o fim do benefício e causado a corrida aos caixas eletrônicos. Já a oposição diz que esse pode, sim, ter sido o motivo do pânico.

adblock ativo