Governo já admite derrota em votação do impeachment

O clima no Palácio do Planalto é muito ruim. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o governo já considera que será derrotado na Câmara e considera o resultado irreversível. O baixo nível de ausências (somente dois dos 513 deputados não compareceram) foi a principal surpresa negativa do Planalto que contava com essa estratégia para evitar a aprovação do impeachment em plenário.

O ministro José Eduardo Cardozo deve falar em nome do governo após a votação. A presidente Dilma Rousseff deve divulgar nota na qual se mostrará disposta a manter o seu mandato, contando com a rejeição do impeachment pelo Senado.

