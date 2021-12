Governo garante concluir metrô até o Retiro para a Copa

O governo deve lançar o edital de licitação do metrô da capital baiana até o fim do mês, depois que a Câmara Municipal aprovou, segunda, a transferência da Companhia de Transportes de Salvador (CTS) para o Estado. A previsão é inaugurar a estação Retiro para a Copa.

O prefeito ACM Neto deve assinar a passagem do controle acionário da CTS, que gerencia o sistema de transporte de trens da cidade, ao governo estadual, num prazo de dez dias.

O secretário estadual da Casa Civil, Rui Costa explicou que o edital será para concluir a linha 1 (até Pirajá), construir a linha 2 e apresentar projeto para levar o sistema até Cajazeiras. Além disso, o consórcio vencedor irá explorar a operação do sistema.

"Nossa ideia é lançar o edital no dia 27 de maio, com previsão de construir o trecho até o Retiro antes da Copa de 2014; e chegar a Pirajá em dezembro daquele ano. Implantar até dezembro de 2016 o trecho 2 (ligando o aeroporto), junto com o estudo da extensão para Cajazeiras ", disse Costa, que após toda essa novela tem a sensação "do dever cumprido". Citou que além do metrô, a cidade vai ganhar os projetos das vias estruturantes que alimentarão o sistema de trens com ônibus.

O secretário também confirmou que o ex-secretário da Fazenda do Estado e candidato a prefeito de Candeias derrotado pelo PT, Carlos Martins será o diretor-superintendente da CTS.

Escândalo - Considerado um dos mais caros do mundo, o metrô de Salvador virou chacota nacional e um exemplo de mal feito da coisa pública. São 13 anos, desde o início das obras na gestão do prefeito Antonio Imbassahy. O projeto deveria ligar a Lapa ao bairro do Pirajá. Mas, ao longo dos anos, o projeto foi alterado e o trajeto cortado à metade.

A obra foi paralisada várias vezes por suspeitas de irregularidades, o que resultou numa ação de improbidade administrativa que o Ministério Público Federal move contra seis construtoras e 11 ex-gestores públicos devido à licitação e execução das obras. O MPF, com base em relatório do Tribunal de Contas da União, estimou os prejuízos aos cofres públicos em pelo menos R$ 100 milhões.

Recentemente, o governador Jaques Wagner lamentou que cerca de R$ 1,5 bilhão investidos no projeto tenham "virado pó" devido à descontinuidade administrativa do município. Além disso, lembrou que em 2008, o Estado pagou R$ 108 milhões pelos trens do sistema, que estão "ao relento se acabando" aguardando a conclusão das obras para rodar.

Com a estratégia de transferir o metrô para o Estado, o governo federal concordou em destinar mais R$ 1 bilhão, dentro do PAC da mobilidade urbana da Copa do Mundo para o metrô. Além disso, abriu um crédito de mais R$ 600 milhões no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o projeto.

Na sua última visita a Salvador, para inaugurar a Arena Fonte Nova, a presidente Dilma anunciou mais R$ 1 bilhão para a construção das vias estruturantes, os dois corredores com faixas exclusivas de ônibus que vão interligar o trecho urbano da rodovia BR-324 à Avenida Paralela.

