Governo federal vai pagar pela Sputnik, afirma deputado Luciano Simões

O vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa da Bahia, Luciano Simões (DEM), afirmou que em audiência pública o secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manoel Vitorino, esclareceu que o governo federal será responsável pelo ressarcimento ao governo estadual pela aquisição de 9,7 milhões de doses da vacina Sputnik junto ao Fundo Russo.

O governador Rui Costa (PT) se irritou com a afirmação do novo ministro da Cidadania João Roma (Republicanos) após dizer que as vacinas negociadas entre a Bahia e o russos serão pagas pelo governo federal.

Rui Costa foi questionado sobre o assunto durante entrevista para rádios de Feira de Santana e região, na noite desta sexta-feira, 19. "Se ele não tem coisa pra fazer eu tenho muito trabalho. Não tenho tempo a perder com gente desqualificada e desinformada desse jeito”, disparou o governador.

Ainda segundo o deputado, o gestor da pasta da Fazenda estadual fez essa declaração em audiência pública virtual da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa da Bahia, nesta semana. "Inclusive, na resposta esbaforida ao ministro da Cidadania, o governador Rui Costa não contesta em momento algum o pagamento pelo governo federal", afirmou Luciano Simões.

"Foi durante a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020, nesta comissão da Asssembleia. Onde o secretário atestou o pronunciamento do ministro da Cidadania, João Roma, acerca do pagamento das vacinas pelo governo federal. O secretário frisou que o Estado será ressarcido pelo governo federal", disse o parlamentar.

