Governo Federal libera R$ 8 milhões para reforma na Câmara de Salvador

A Câmara Municipal de Salvador receberá a liberação de R$ 8 milhões do governo federal para obras de restauração na sua estrutura. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira 16, pelo presidente da Casa, o vereador Leo Prates (DEM).

Dentre as intervenções confirmadas, estão previstas a recuperação de todo o prédio e do Centro de Cultura, além da construção de novos gabinetes e do Auditório Hélio Viana no prédio anexo. Os recursos foram viabilizados a partir de emenda apresentada pelo deputado federal Cacá Leão (PP).

“Quero agradecer imensamente ao deputado Cacá Leão, que foi o responsável por esta vitória da Câmara Municipal. Salvador agradece a possibilidade de preservar seu patrimônio histórico e nós, da Câmara, somos gratos pela possibilidade de melhorar a nossa administração”, declarou Leo Prates.

O presidente da Câmara afirmou ainda, que a construção dos novos gabinetes vai acabar com os aluguéis de salas em prédios vizinhos feitos pelos 43 vereadores. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ficará responsável pelos projetos de restauro e realização de licitações para as obras.

