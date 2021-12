Governo exonera Rêgo Barros do cargo de porta-voz da presidência

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 7, a exoneração do general Otávio Santana do Rêgo Barros do cargo de porta-voz da Presidência da República. A medida, assinada pelo ministro chefe da Casa Civil Walter Souza Braga Netto, foi tomada após decisão do governo de recriar o Ministério das Comunicações, medida provisória 980/20, e de desativar o cargo de porta-voz.

Rêgo Barros, que foi escolhido por Jair Bolsonaro em janeiro de 2019, atuou como chefe do Centro de Comunicação Social do Exército e tem em seu currículo a participação na Missão de Paz no Haiti.

