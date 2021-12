Governo estadual decreta intervenção na TWB

Ponto final na história da TWB operando o ferryboat. A partir desta quinta, 20, o governo está no comando das operações. A intervenção formal começa a partir das 6 da manhã com a ocupação das instalações da empresa, no Terminal de São Joaquim, por funcionários da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) - que vai administrar o sistema até que nova licitação para a escolha de outra empresa seja realizada - e das Secretarias da Fazenda e Infraestrutura.

Segundo fontes do governo, nesta quarta, 19 o procurador geral do Estado, Rui Moraes, entregou o parecer sobre a defesa apresentada pela TWB. Era só o que o governador Jaques Wagner esperava para consumar a decisão. O próprio governador Jaques Wagner já havia dito que não havia mais o que conversar sobre a permanência da TWB.

Nos últimos dias, agentes da Agerba trabalharam no ferryboat. Disseram a comandantes dos navios e funcionários graduados da TWB que, se houvesse alguma operação do governo, todos ficassem tranquilos, operando normalmente, porque não haveria maiores problemas. Estavam preparando o terreno. Só não avisaram o dia.

Desde maio do ano passado que o diretor da Agerba, Eduardo Pessoa, havia anunciado que a gestão da TWB à frente do ferry estava apresentando problemas. E confirmou a contratação de uma fundação paulista (a Fipecafi) para fazer uma auditoria nas operações da concessionária. O relatório da auditoria foi entregue ao governo em abril.

Otto Alencar, vice-governador e secretário da Infraestrutura, encomendou uma auditoria também à PGE. Chamou o Ministério Público e deu ciência da situação. Semana passada, a promotora Rita Tourinho, em nome do Ministério Público, era quem estava cobrando a intervenção.

Divergências nas contas - O rompimento do diálogo entre o governo e a TWB ficou claro durante reunião na Comissão de Infraestrutura da Assembleia na semana passada. O presidente da TWB, Reinaldo Pinto, acusou o governo de 'não querer cumprir cláusulas contratuais'. Cobrava R$ 196,3 milhões que dizia já ter investido ou por compromissos não cumpridos pelo Estado. Otto diz o inverso. A TWB, segundo as auditorias, deixou de investir R$ 37 milhões e nos cinco anos em que esteve no ferry só investiu R$ 24 mil, segundo as auditorias.

É a primeira vez que há intervenção litigiosa no ferry. O Comab, a primeira empresa após a privatização do sistema, entregou sem maiores controvérsias e briga na justiça. A sucessora do Comab, a Kaimi, ficou pouco mais de um ano e foi alvo de intervenção, mas aceitou pacificamente. A polêmica com a TWB é porque ela queria ficar. Mais ainda, queria que a pendenga fosse resolvida pela justiça.

