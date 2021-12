Governo e servidor reagem a entrevista de Eserval Rocha

Governo do estado e associações que representam os servidores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) rebateram as afirmações do presidente da Corte, Eserval Rocha, em entrevista publicada na Portal A TARDE, na noite de segunda-feira, 25, e na edição desta terça, 26, de A TARDE.

Os contingenciamentos anuais no orçamento do Poder Judiciário determinados pelo Executivo foram criticados por Rocha, que está no final do mandato. A substituta dele será a desembargadora Maria do Socorro Santiago, que assume na próxima segunda-feira, 1º.

Em nota, a Secretaria de Comunicação do estado (Secom), informou que não houve problema de repasses em 2015. Disse que o TJBA solicitou suplementação (a mais do que estava no seu orçamento) de R$ 270 milhões, o que representaria um incremento de despesa além do previsto.

O governo negou ainda que houve contingenciamento de orçamento do Judiciário. O que existe, conforme a Secom, é uma regra estabelecida na LDO que estipula o cálculo para a cota orçamentária do ano subsequente levando-se em conta não apenas o conjunto de despesas obrigatórias do Estado financiadas exclusivamente com a fonte do tesouro, assim como a expectativa de crescimento da receita.

Sobre os atrasos reclamados por Rocha, o governo afirmou que os repasses para os poderes são feitos a partir de um cronograma. Conforme o governo, o TJBA, de maneira sistemática, solicitava, na data programada para liberação de recursos, valores superiores aos que estavam determinados no cronograma financeiro.

As divergências entre governo e TJBA vem desde 2015. Em dezembro, a Corte entrou com um mandado de segurança, negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para obrigar o governo a repassar recursos para pagamento dos salários. O TJBA solicitou R$ 151 milhões, mas o estado disponibilizou R$ 95 milhões.

Sindicatos

O presidente da Corte afirmou, ainda, que adotou medidas para cortar o que considerou ilegal, o que gerou, segundo ele, insatisfação dos servidores e motivou "uma greve política".

Dirigentes dos sindicatos que representam os servidores criticaram a gestão de Eserval. "Ele falou em economia para investimento em infraestrutura. Nos prédios, justamente o que falta é estrutura", disse Antonio Jair, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Auxiliares do Poder Judiciário (Sintaj). Quanto à greve, ele foi enfático: "Ele estava negando a reposição inflacionária, que o Executivo pagou aos servidores".

A vice-presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (Sinpojud), Maria José Silva, questionou a falta de diálogo de Rocha. "Não houve diálogo nem sobre essa questão dos problemas orçamentários, que nos afetaram diretamente".

