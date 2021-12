Governo do Estado critica pacote de projetos

O governo do Estado está analisando os sete projetos de lei enviados pelo prefeito João Henrique Carneiro (PP) à Câmara Municipal, com o objetivo de identificar se há impactos negativos que interfiram nos projetos do Estado na capital. Em fase final de elaboração para lançamento de edital, os projetos englobam a orla, vias estruturantes e o metrô e seu entorno.

"Se algum desses projetos em análise tiver impacto negativo, o governador pedirá aos vereadores da base que não votem o projeto ou pedirá à própria prefeitura para que mude os textos onde houver impactos", afirmou o secretário-chefe da Casa Civil, Rui Costa à reportagem.

"Não houve nenhuma conversa com o governo", diz o secretário, aproveitando para criticar o prefeito. "Não é conveniente que um prefeito, ao final de seu mandato, envie projetos de reestruturação da cidade. Isso impacta em vários elementos. Não é prudente. A sociedade civil e também o prefeito eleito (ACM Neto) devem apelar para a Câmara no sentido de não votar os projetos", disse Rui.

Pela terceira vez na semana, não houve quórum, ontem, na Câmara Municipal, indicando que há pouca disposição dos vereadores para votar os projetos. A reação contra a aprovação das propostas, que já reúne mais de dez entidades civis - Fórum a Cidade Também é Nossa, Movimentos Voz de Salvador e Desocupa Salvador, etc. -, e o Ministério Público, ganhou a adesão do Sinduscon.

Em nota, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia diz ser "contrário à votação de qualquer matéria que altere a legislação de ordenamento, uso e ocupação do solo da cidade de Salvador sem que haja ampla discussão com a sociedade".

Os projetos enviados pelo prefeito tratam de questões estruturantes, como o sistema de regularização fundiária, o uso do solo, situações em que autoriza uso da Transferência do Direito de Construir (Transcons), abertura de vias - tudo sem discussões prévias com a sociedade civil, como recomenda a lei.

Copa - O secretário para Assuntos da Copa do Mundo, Ney Campello, procurado pela reportagem, quis "esclarecer" alguns pontos relativos a declarações recentes do prefeito, de que parte dos projetos está vinculada às exigências de melhoria da cidade por conta das copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014).

Alguns dos projetos tratam do entorno da Arena Fonte Nova e de áreas destinadas "preferencialmente" à implantação de hotéis. "A Casa Civil está analisando e emitirá parecer, mas, na minha opinião, a utilização do pretexto da Copa para ampliação da rede hoteleira é uma lógica inversa ao sucesso do evento Copa, porque agudiza o problema da mobilidade urbana. Se há outras motivações da prefeitura, que sejam explicadas", afirma Campello. Salvador deverá chegar a 2014 com 70 mil leitos, mas novos hotéis, diz o secretário, só com um estudo de impacto sobre mobilidade.

Arena - Quanto às mudanças urbanísticas no entorno da Fonte Nova, que passa de zona residencial para zona mista, o secretário diz que é uma alteração a ser feita somente após o campeonato. "Serão construídas estruturas temporárias para atender ao campeonato, por exigência da Fifa. Não é preciso mudar a legislação urbanística, agora. As demandas surgirão no período pós-Copa", afirma Ney Campello.

