Governo decide retirar de pauta projeto da PM

O governador em exercício, Otto Alencar, solicitou, após acordo com a liderança do governo na Assembleia Legislativa, a suspensão da tramitação dos projetos de lei que versam sobre as leis de organização básica (LOBs) da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As solicitações, feitas quinta-feira, foram publicadas na edição desta sexta-feira, 7, do Diário Oficial.

O deputado Zé Neto (PT), líder do governo, disse que os projetos foram retirados da pauta "para não ficarmos reféns da estupidez cometida pela oposição". Segundo o petista, havia acordo para a aprovação dos dois projetos. A retirada das LOB, junto a outros 21 projetos de lei, visou liberar a pauta de votação.

Na terça-feira, disse o petista, os projetos das LOBs serão reapresentados. "Vamos tentar votar por meio de acordo. Se isto não acontecer, vamos apresentar pedido de urgência e votaremos na semana seguinte", disse Zé Neto.

O vice-líder da oposição, deputado Carlos Gaban (DEM), disse que o projeto dos LOBs não eram consensuais. Entre os impasses apontados pelo democrata, estaria a regulamentação do artigo 92 do atual estatuto da categoria, que estabelece a concessão de auxílio transporte e adicional de insalubridade aos policiais.

Há também, apontou Gaban, a insatisfação de oficiais com a transferência de julgamentos militares para a esfera civil. "Na última redação dos projetos, uma corregedoria civil era ainda que aplicava as punições aos policiais militares, mas os coronéis não gostaram desta medida. Querem que as medidas disciplinares sejam tomadas em âmbito militar", destacou Gaban.

Gaban salientou ainda que não se trata de "oposição irresponsável", como acusou o líder governista Zé Neto. "O governo não cumpriu acordos com os policiais. A segurança no estado já é falha e adotar medidas que desagradam (a categoria) não melhoram a situação", apontou o democrata.

Já o petista disse que, ao contrário, o atraso na votação e aprovação das LOBs prejudica, por exemplo, os bombeiros. "Por isso há quatro mil cabos que estão sem promoção", apontou Zé Neto. O petista disse ainda que pontos como o artigo 92 não tinham sido debatidos nos últimos dois meses de negociações.

Aspra

Em nota, a Associação dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Aspra), que foi presidida pelo vereador de Salvador e deputado estadual eleito Marco Prisco (PSDB), rebateu as afirmações do líder governista na Assembleia.

"Não discutimos a LOB com o governo agora. Discutimos durante o grupo de trabalho da PM, durante seis meses, juntamente com o código de ética e o estatuto da PM novos", disse o representante da Aspra, Fábio Brito.

Ele disse esperar que o governo encaminhe os três projetos (LOBs, Código de Ética e Estatuto da PM) para votação em bloco. Para Fábio Brito, a retirada dos projetos representa um golpe contra os policiais.

"O que deveria ter feito não era a retirada de pauta, mas o encaminhamento dos outros itens do acordo. O que fizeram demonstra a falta de interesse em resolver a questão dos militares", disse Brito, segundo a nota da Aspra.

O deputado Zé Neto disse que se reunirá, às 14h de terça-feira, com representantes das associações de policiais para discutir código de ética e o estatuto.

