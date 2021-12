Governo de Wagner tem a nona pior avaliação, diz CNI/Ibope

O governador Jaques Wagner (PT) teve a nona pior avaliação dos 26 estados e do Distrito Federal na pesquisa CNI/Ibope, divulgada nesta sexta-feira, 13. De acordo com o estudo, 26% dos entrevistados consideraram a gestão na Bahia boa ou ótima. O percentual caiu em relação o último levantamento divulgado em setembro, quando Wagner recebeu 28% de aprovação.

A governadora Rosalba Ciarlini Rosado (DEM), do Rio Grande do Norte, teve a pior avaliação em todo país: apenas 7% dos entrevistados acharam a gestão dela positiva. Já o governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), foi o melhor avaliado, com 74% de aprovação.

A pesquisa também analisou a avaliação do governo da presidente Dilma Rousseff. De acordo com a pesquisa, 43% das pessoas sondadas gostaram da gestão da presidente. No último levantamento, esse percentual foi de 37%.

