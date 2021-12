Governo da Bahia: gastos com pessoal seguem acima do limite

O percentual de gastos com pessoal do executivo diante de sua Receita Corrente Liquida fechou ano de 2016 em 46,32%, portanto, acima do limite prudencial que é de 46,17% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O limite máximo é de 48,60%. Ainda assim, nessa situação, o Estado está impedido de realizar em 2017 uma série de ações como conceder reajuste salarial ao servidor público, abrir concurso entre outros ações sob pena de outras restrições.

Os dados foram apresentados durante o balanço fiscal das contas de 2016 na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, 21.

>> Oposição diz que Rui pagou R$ 4,5 bi de despesas de anos anteriores

