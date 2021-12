Governo confirma Marta no ministério da Cultura

O Palácio do Planalto confirmou nesta segunda, 11, a saída de Ana de Hollanda do ministério da Cultura e o convite à senadora Marta Suplicy (PT-SP) para ocupar o cargo. Em nota oficial, a Secretaria de Imprensa informa que a presidente Dilma Rousseff convidou a senadora Marta Suplicy para assumir o ministério em substituição à artista e compositora Ana de Hollanda. A posse será realizada na próxima quinta-feira, às 11h, em solenidade no Palácio do Planalto.

Segundo a nota, a presidente "agradeceu o empenho e relevantes serviços prestados ao País" pela ministra Ana de Hollanda, que estava no cargo desde janeiro de 2011. Além disso, manifestou a confiança de que Marta, "que vinha dando importante colaboração do governo no Senado, dará prosseguimento às políticas públicas e aos projetos que estão transformando a área da cultura nos últimos anos".

O convite à Marta foi feito hoje pela manhã, por telefone, e no início da tarde a senadora voltou a conversar com Dilma para acertar o horário da posse.

