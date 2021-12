Governo busca parceria para centro de energia solar na Bahia

O governador Rui Costa, em sua visita na Alemanha, aproveitou a reunião com membros do governo do estado de Baden-Württemberg para falar sobre a parceria com o Instituto Fraunhofer e a intenção de atrair de um centro de referência de energia solar na Bahia.

"Estamos trabalhando para que o centro de referência de energia solar fique no estado da Bahia, já que, entre todos os estados brasileiros, o de maior potencial em intensidade e extensão, tanto para energia eólica como energia solar, é a Bahia", afirma o governador. A intenção é sediar esse centro no instituto Cimatec no Parque Tecnológico.

"Temos espaço concreto e imediato para que as indústrias alemãs possam compor a cadeia produtiva da indústria solar e eólica na Bahia", disse Rui Costa.

No mês de novembro, a Bahia promove um encontro dos grandes consumidores de energia instalados no estado, principalmente aqueles dos segmentos de alimentos e de bebidas. Participam também investidores e fabricantes de equipamentos solares e eólicos da Alemanha.

"Vamos tentar fazer com que, nesse encontro, sejam apresentadas aos grandes produtores soluções rentáveis a um custo menor do que eles têm hoje. Com isso, viabilizamos tanto a expansão dos parques de energia, quanto a produção de alimentos em nosso estado", afirmou o governador.

Foi o último compromisso do governador na cidade de Stuttgart, onde visitou a rede hospitalar Klinikverbund Südwest para conhecer o seu modelo de gestão. A comitiva visita o Instituto Fraunhofer, sediado na cidade alemã de Freiburg na próxima segunda-feira,12.

Agricultura familiar

A posição da Bahia como estado brasileiro com maior número de famílias vivendo da agricultura familiar também foi tema da conversa do governador com membros do governo alemão.

"Temos o maior número de agricultores familiares e entendo que podemos agregar parcerias na estruturação da cadeia produtiva alimentar. É fundamental, na agricultura familiar, transformar os produtos in natura em produtos industrializados para consumo nos grandes centros. Com isso, estaremos impactando 700 mil famílias, cerca de 2,8 milhões de pessoas", disse Rui Costa.

