Governo Bolsonaro tem pior taxa de aprovação em Salvador entre as capitais

O Ibope divulgou, neste sábado, 17, a primeira rodada de pesquisas realizadas em 25 capitais, em que aponta como os eleitores avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em Salvador, o índice dos que consideram o governo ótimo ou bom é de 18%, ruim ou péssimo, 47%, e regular 18%. Foi a aprovação menor do presidente entre todas as capitais brasileiras pesquisadas.

Por outro lado, Boa Vista (RR), registrou a maio aprovação, com 66%. Por lá, 15% dos entrevistados por Ibope consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo e regular, 18%. Apenas em São Luís (MA) ainda não foi feito um levantamento do Ibope após o registro oficial das candidaturas. A média de aprovação ao governo Bolsonaro é maior nas capitais do Norte e do Centro-Oeste e menor no Nordeste, no Sul e no Sudeste.

A última pesquisa naiconal do Ibope sobre a aprovação do presidente, concluída em setembro, mostrou uma aprovação do governo Bolsonaro por 40%. Os que consideravam o governo regular somaram 29%. Deste foi o mesmo percentual de brasileiros que consideravam o governo ruim ou péssimo.

adblock ativo