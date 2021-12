Governo Bolsonaro gasta quase 20 vezes mais em propaganda no exterior que antecessores

A Presidência da República, sob o governo Jair Bolsonaro, gastou em dois anos 17 vezes mais com propaganda no exterior do que todos os governos que o antecederam na última década. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, em 2020, foram gastos R$ 27,7 milhões e em 2019, R$ 11,7 milhões.

A justificativa para os gastos dada pela pasta foi "contrapor percepções equivocadas e descontextualizadas que, por vezes, surgem no cenário internacional". conforme a pasta. Os números integram os dados de pagamentos e execução contratual do Palácio do Planalto.

Os gastos em 2019 e 2020 ficam, respectivamente, 5.331% e 12.812% acima da média anual dos gastos da Presidência de 2009 até 2018. Sob os governos Lula (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB), o Planalto gastou um total de R$ 2,14 milhões com propaganda no exterior.

adblock ativo