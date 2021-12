Governistas participam de arraiá em área pública ocupada pelo MST

Uma festa junina batizada de "Arraiá da Amizade", promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), "comemorou" na quinta-feira, 19, cinco anos de ocupação da Fazenda Mocó, estação experimental da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), empresa ligada à Secretaria da Agricultura do Estado, no município de Feira de Santana.



O deputado federal Valmir Assunção (PT), líder histórico do MST-BA, convidou o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zé Neto (PT), e a diretora da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em Feira de Santana, Edineide Queiroz, para participar da festa de ocupação de uma propriedade do estado.



Neto disse ter aceitado o convite para verificar a situação e negociar uma solução para o impasse. Na convenção das oposições que homologou a chapa majoritária para o governo do estado, o candidato ao Senado Geddel Vieira Lima chegou a chamar o atual governo baiano comandado pelo PT de "irresponsável" por ter, segundo ele, "acabado com a EBDA".



Conforme nota divulgada pela assessoria de Valmir Assunção, a festa reuniu mais de 600 pessoas além dos dois deputados, que, na ocasião, teriam assinalado a "importância da continuidade da luta por reforma agrária", bem como defenderam "as ações de organização e de infraestrutura para a localidade, assim que for regularizada a desapropriação das terras ocupadas". Assunção disse que "o nome Estrela Vive é em homenagem ao companheiro Estrela, que faleceu lutando pela terra".



A militante do MST e membro da regional do Recôncavo, Leonice Rocha, informou que o festejo estabeleceu "uma relação de intercâmbio com outros assentamentos e acampamentos da regional". Informou ainda que cerca de 130 famílias atuam no pré-assentamento com cultivo de milho, mandioca, amendoim e projetos de hortaliças.



Negociação



Márcio Matos, um dos coordenadores estaduais do MST, disse que a ideia do movimento é transformar a fazenda num assentamento experimental de pesquisa do Movimento para o semiárido. "Estamos em processo de negociação com o governo do estado", informou. Segundo ele, a EBDA requereu a reintegração de posse da área, mas ela não foi cumprida devido ao diálogo que o MST mantém com o governo estadual.



A fazenda era conhecida por suas pesquisas agropecuárias, tendo desenvolvido na estação o jumento pêga, um dos preferidos dos criadores no passado. O deputado Zé Neto admite que produtores rurais da região de Feira de Santana estão insatisfeitos com a ocupação da estação pelo MST. "Temos que considerar também a situação social que se criou na fazenda com as famílias e, por essa razão, após o São João vamos nos reunir com Valmir (Assunção) e dirigentes do Movimento para negociar uma solução. Só vamos conseguir resolver com diálogo", disse.



O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Elmar Nascimento (DEM), renovou suas críticas ao relacionamento que o governo de Jaques Wagner mantém com o MST. "Há um desrespeito completo ao direito à propriedade na Bahia. A Justiça manda desocupar as propriedades invadidas e o governo não cumpre", declarou. Segundo Elmar Nascimento, a crítica que a oposição faz em relação ao EBDA se deve ao fato de que o governo petista teria promovido um "sucateamento do recurso humano da empresa".

