Governadores vão ao Senado por reforma para segurar preço dos combustíveis

Os governadores dos estados do Brasil estuda uma reforma tributária que possa segurar o preço dos combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica. A proposta será apresentada o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG) em um encontro que acontece nesta quinta-feira, 2, em Brasília.

A reunião será entre Pacheco e o Fórum Nacional de Governadores. Oito chefes de executivas estaduais estão presencialmente no encontro. Segundo o governador do Piuaí, Wellington Dias (PT), “há uma proposta em que os Estados estão dispostos a ter uma forte redução na tributação”.

“É uma proposta de 27 Estados que acaba com a bitributação e a tritributação, com a guerra fiscal, e cria um fundo com recursos dos próprios Estados para o desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas”, disse Dias ao Estadão.

A proposta ainda não foi detalhada. Além da questão tributária, eles vão tratar do combate à covid-19. Pedirão apoio para a aprovação na Anvisa das vacinas Butanvac e Sputnik, além da autorização definitiva para fabricação da AstraZeneca com IFA produzido no Brasil.

