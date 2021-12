Governadores se reúnem para cobrar vacinação ao Ministério da Saúde

Governadores de diferentes estados se reuniram com o secretário de vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, para cobrar um cronograma de vacinação contra a Covid-19. No entanto, o encontro, que ocorreu por teleconferência nesta terça-feira, 5, terminou sem uma data para um plano de imunização.

Segundo o G1, a informação foi confirmada pelo governador do Piauí, Wellington Dias. Conforme Dias, a reunião foi estressante e terminou sem uma conclusão.

“Nossa expectativa era de que houvesse alguma definição. A reunião foi até estressante. Cobramos uma data e não nos foi fornecida. Quando chegam os insumos? Quando começa a vacinação? O secretário disse que iria levar nossa demanda ao ministro Pazuello”, afirmou, de acordo com a publicação.

Também participaram do tele encontro, os governadores Ronaldo Caiado (Goiás), Helder Barbalho (Pará), Waldez Goes (Amapá), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Renato Casagrande (Espírito Santo).

Ainda segundo o G1, Dias propôs, à cúpula do Congresso, STF e Ministério da Saúde, uma agenda conjunta para discutir com as fabricantes e a Anvisa um calendário nacional de vacinação na próxima segunda-feira, 11.

“O Brasil está ficando no final da fila. Há um atraso inexplicável”, disse.

adblock ativo