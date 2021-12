Governadores pedem água e verbas à presidente Dilma

Na primeira visita à Bahia depois das eleições, a presidente Dilma Rousseff (PT) cumpre, nesta sexta-feira, 9, uma agenda que inclui a inauguração da primeira etapa da Adutora do Algodão, no município de Malhada, e um encontro com os governadores do Nordeste que participam da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Sudene, em Salvador, para definir ações de enfrentamento à grave estiagem na região.

Prejudicados com a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE), os governadores aproveitarão o encontro para pedir à presidente medidas que compensem as perdas desses recursos, depois que o governo federal passou a conceder incentivos tributários às indústrias, como a redução do IPI.

Outra preocupação dos governadores é a iminente perda que os estados terão, a partir de 2013, com a desoneração do setor de energia elétrica. A Bahia, segundo o governador Jaques Wagner (PT), já tem reduzida em R$ 150 milhões a receita do FPE, nos últimos três meses, e trabalha com a perspectiva de uma perda ainda maior, de mais R$ 270 milhões com o ICMS.

Semiárido - A primeira etapa da Adutora do Algodão será inaugurada pela presidente, às 9h30, na estação de tratamento do sistema integrado de abastecimento de água em Guanambi, em Malhada - município localizado a 630 km da capital baiana. O empreendimento, que levará água do Rio São Francisco para Guanambi e outras cidades da região, irá beneficiar cerca de 110 mil habitantes do semiárido do sudoeste baiano.

Esta etapa custou cerca de R$ 136 milhões e conta com 297 quilômetros de adutoras, uma estação de tratamento de água e outra de iodo, seis elevatórias, seis reservatórios e uma vazão de aproximadamente 480 litros por segundo, quando operar em sua plena capacidade.

Serão beneficiados os municípios de Malhada, Iuiu, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi, que dependem do abastecimento proveniente da barragem de Ceraíma, que, devido à seca, teve o volume de água reduzido drasticamente.

"A obra vai evitar o racionamento que a região estava passando e garantir a segurança hídrica do local", afirmou o presidente da Embasa, Abelardo de Oliveira Filho. Durante a cerimônia de inauguração, a presidente Dilma vai anunciar, ainda, a segunda etapa do empreendimento, que reforçará o abastecimento de água em Caitité e distritos de Morrinhos, Maniaçu, Brejinho das Ametistas e Ibitira. A obra tem investimento previsto de R$ 55 milhões e vai beneficiar mais de 165 mil habitantes.

Fundos - Dilma retorna à Base Aérea de Salvador, por volta das 11h30, e segue para almoço com os governadores no Hotel Deville, no bairro de Itapuã. Às 15 horas, abre a reunião do conselho da Sudene. Participam do encontro o governador Jaques Wagner, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho (PSB), o superintendente da Sudene, Luiz Gonzaga Paes Landim, e governadores do Nordeste.

Os principais temas da pauta são as alterações nos Fundos de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), além do enfrentamento à estiagem.

